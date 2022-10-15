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Пятое поражение кряду у минского «Динамо» – команда проиграла «Локомотиву»

15 октября 2022 18:29
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, в гостях уступив «Локомотиву» – 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Пятое поражение кряду у минского «Динамо» – команда проиграла «Локомотиву»-1

Счет открыли соперники в конце первой 20-минутки. А во второй вырвались вперед. Но до ухода на перерыв Варфоломеев все-таки распечатал чужие ворота. Под занавес противостояния «Локо» забросил свою третью шайбу. А за 10 секунд до финальной сирены Горбунов минимально сократил отрыв. Отметим, печальная статистика «динамовцев» продолжается. В 10 последних встречах на их счету 9 поражений и всего одна победа.  

# Хоккей Беларуси # Павел Варфоломеев # Роман Горбунов # Фотофакт

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