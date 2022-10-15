Пятое поражение кряду у минского «Динамо» – команда проиграла «Локомотиву»

Счет открыли соперники в конце первой 20-минутки. А во второй вырвались вперед. Но до ухода на перерыв Варфоломеев все-таки распечатал чужие ворота. Под занавес противостояния «Локо» забросил свою третью шайбу. А за 10 секунд до финальной сирены Горбунов минимально сократил отрыв. Отметим, печальная статистика «динамовцев» продолжается. В 10 последних встречах на их счету 9 поражений и всего одна победа.