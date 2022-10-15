Присел со штангой, которая почти в три раза больше собственного веса. Как тренируются пауэрлифтеры?
Спортом занимаюсь со школы – начинал с легкой атлетики
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня познакомимся с Глебом, спортсменом сборной команды по пауэрлифтингу Белорусского государственного экономического университета. Как давно ты занимаешься спортом?
Глеб Бондарев, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу:
Спортом занимаюсь со школы, с четвертого класса, начинал с легкой атлетики, участвовал в различного рода соревнованиях и спартакиадах. Сейчас поступил в университет, являюсь студентом четвертого курса.
Стюша Тайм:
Почему выбрал пауэрлифтинг?
Глеб Бондарев:
В университете мне рассказали про тренажерный зал, где я и захотел себя попробовать. Там я познакомился с тренером, с которым быстро нашли общий язык, он является выступающим спортсменом и рекордсменом Республики Беларусь по пауэрлифтингу.
«Занимаюсь три-четыре раза в неделю»
Стюша Тайм:
Как часто у тебя походят тренировки?
Глеб Бондарев:
Обычно я занимаюсь три-четыре раза в неделю.
Стюша Тайм:
Сегодня тоже тренировка. Можно посмотреть, как она проходит?
Глеб Бондарев:
Да, с удовольствием.
«Мне покорился рекорд 252,5 килограмма – но это не предел»
Стюша Тайм:
Расскажи про свой рекорд, я знаю, он у тебя есть.
Глеб Бондарев:
Весной выступал на Кубке РБ в весовой категории до 90 килограмм. По юношам в троеборье в приседе мне покорился рекорд 252,5 килограмма. Но это не предел, в будущем жду соревнования и новые рекорды.
Стюша Тайм:
Поэтому ты сейчас активно готовишься?
Глеб Бондарев:
Да.
Стюша Тайм:
Спасибо большое, что согласился с нами пообщаться, было очень приятно. Чтобы ты хотел пожелать телезрителям, которые нас будут смотреть?
Глеб Бондарев:
Телезрителям я хотел бы пожелать заниматься спортом, оставаться позитивными и всегда идти к своим целям.