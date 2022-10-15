Присел со штангой, которая почти в три раза больше собственного веса. Как тренируются пауэрлифтеры?

Спортом занимаюсь со школы – начинал с легкой атлетики Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня познакомимся с Глебом, спортсменом сборной команды по пауэрлифтингу Белорусского государственного экономического университета. Как давно ты занимаешься спортом? Глеб Бондарев, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу:

Спортом занимаюсь со школы, с четвертого класса, начинал с легкой атлетики, участвовал в различного рода соревнованиях и спартакиадах. Сейчас поступил в университет, являюсь студентом четвертого курса. Стюша Тайм:

Почему выбрал пауэрлифтинг?

Глеб Бондарев:

В университете мне рассказали про тренажерный зал, где я и захотел себя попробовать. Там я познакомился с тренером, с которым быстро нашли общий язык, он является выступающим спортсменом и рекордсменом Республики Беларусь по пауэрлифтингу. «Занимаюсь три-четыре раза в неделю» Стюша Тайм:

Как часто у тебя походят тренировки? Глеб Бондарев:

Обычно я занимаюсь три-четыре раза в неделю. Стюша Тайм:

Сегодня тоже тренировка. Можно посмотреть, как она проходит?

Глеб Бондарев:

Да, с удовольствием. «Мне покорился рекорд 252,5 килограмма – но это не предел» Стюша Тайм:

Расскажи про свой рекорд, я знаю, он у тебя есть. Глеб Бондарев:

Весной выступал на Кубке РБ в весовой категории до 90 килограмм. По юношам в троеборье в приседе мне покорился рекорд 252,5 килограмма. Но это не предел, в будущем жду соревнования и новые рекорды. Стюша Тайм:

Поэтому ты сейчас активно готовишься? Глеб Бондарев:

Да. Стюша Тайм:

Спасибо большое, что согласился с нами пообщаться, было очень приятно. Чтобы ты хотел пожелать телезрителям, которые нас будут смотреть?