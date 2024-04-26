Прямой эфир

Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике

26 апреля 2024 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ташкенте стартовал четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь на турнире представляет Анастасия Салос.

Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике-1

По итогам квалификации у нашей грации 18-я позиция в упражнении с обручем и 21-я строчка в выступлении с мячом. В общей классификации она находится на 20-й позиции. 27 апреля гимнастки представят свои программы с такими предметами, как лента и булавы.

# Художественная гимнастика # Анастасия Салос

Другие новости рубрики

Все новости
Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко
26 апреля 2024 18:47

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко

Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946
26 апреля 2024 14:45

Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946

Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего
26 апреля 2024 14:44

Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего

Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде
26 апреля 2024 14:42

Арина Соболенко обыграла Магду Линетт в первом матче турнира категории 1000 в Мадриде

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии
26 апреля 2024 10:55

2 бронзы и серебро – промежуточный итог выступления белорусов на ЧЕ по боксу в Сербии

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию
26 апреля 2024 10:51

Игорь Бокий выиграл третье золото на ЧЕ по параплаванию

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА
26 апреля 2024 10:50

Юношеская сборная Беларуси обыграла команду Таджикистана на Кубке Развития УЕФА

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде
25 апреля 2024 20:51

Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире в Мадриде

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде
25 апреля 2024 20:46

Алексей Алфёров вышел в финал ЧЕ по боксу в Белграде

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште
25 апреля 2024 20:45

Мария Гнедчик вышла в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ
25 апреля 2024 20:32

Сильнейшие юные грации со всей Беларуси соревнуются на спартакиаде детско–юношеских спортивных школ

Финалистов турнира по боксу имени Ботвинника определили в Минске
25 апреля 2024 19:05

Финалистов турнира по боксу имени Ботвинника определили в Минске