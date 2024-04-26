Анастасия Салос представляет Беларусь на 4-м этапе Кубка мира по художественной гимнастике

В Ташкенте стартовал четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь на турнире представляет Анастасия Салос.

По итогам квалификации у нашей грации 18-я позиция в упражнении с обручем и 21-я строчка в выступлении с мячом. В общей классификации она находится на 20-й позиции. 27 апреля гимнастки представят свои программы с такими предметами, как лента и булавы.