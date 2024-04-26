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Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко

26 апреля 2024 18:47
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Определились победители международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. За главный приз боролись около двухсот боксеров 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко-1

На старте выступили 70 спортсменов из Беларуси. Пройти до финала удалось шестнадцати юношам, а также двум девушкам, которые встретились в итоговом бою. Главный приз в категории до 60 килограммов достался Дарье Краменской из Минска. Всего на турнире представители нашей страны завоевали по девять золотых и серебряных наград, а также 21 бронзовую медаль. Одним из обладателей главного приза стал Артем Митченко из Гомеля. В итоговом поединке он одолел Изата Камчибекова из Кыргызстана.

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко-4

Артем Митченко, победитель турнира (Гомель):
В пять утра мы приехали, все очень заряжены. Все хотят стать первым. Сегодня был сложный бой, к этому готовились долго. Выполнил мастера спорта, получается, по нормативу. Очень переживал перед боем. Родители смотивировали по телефону – и выиграл, показал все, на что способен.

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко-7

Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
Ребята проявили себя по-настоящему с высокой стороны, показали достойный уровень технической и тактической подготовки. Показали характер и волю к победе. Можно было наблюдать по-настоящему бескомпромиссные поединки, когда в ходе боя спортсмены просто переворачивали с ног на голову свою манеру, подстраивались под соперника. И им удавалось победить. Это самое главное, это то, для чего мы проводим соревнования.

Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко-10

Представительный турнир проходит уже юбилейный десятый раз. Многие страны привезли сильнейших спортсменов до 16 лет. Это создало хорошую конкуренцию и качественные бои, которые стали дополнительной ступенью подготовки к первенству Европы.

# Спортивные соревнования

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