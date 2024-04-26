Одним из победителей турнира Ботвинника по боксу стал белорус Артём Митченко

Определились победители международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. За главный приз боролись около двухсот боксеров 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Определились победители международного турнира по боксу памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. За главный приз боролись около двухсот боксеров 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На старте выступили 70 спортсменов из Беларуси. Пройти до финала удалось шестнадцати юношам, а также двум девушкам, которые встретились в итоговом бою. Главный приз в категории до 60 килограммов достался Дарье Краменской из Минска. Всего на турнире представители нашей страны завоевали по девять золотых и серебряных наград, а также 21 бронзовую медаль. Одним из обладателей главного приза стал Артем Митченко из Гомеля. В итоговом поединке он одолел Изата Камчибекова из Кыргызстана.
Артем Митченко, победитель турнира (Гомель):
В пять утра мы приехали, все очень заряжены. Все хотят стать первым. Сегодня был сложный бой, к этому готовились долго. Выполнил мастера спорта, получается, по нормативу. Очень переживал перед боем. Родители смотивировали по телефону – и выиграл, показал все, на что способен.
Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
Ребята проявили себя по-настоящему с высокой стороны, показали достойный уровень технической и тактической подготовки. Показали характер и волю к победе. Можно было наблюдать по-настоящему бескомпромиссные поединки, когда в ходе боя спортсмены просто переворачивали с ног на голову свою манеру, подстраивались под соперника. И им удавалось победить. Это самое главное, это то, для чего мы проводим соревнования.
Представительный турнир проходит уже юбилейный десятый раз. Многие страны привезли сильнейших спортсменов до 16 лет. Это создало хорошую конкуренцию и качественные бои, которые стали дополнительной ступенью подготовки к первенству Европы.