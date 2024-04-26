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Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946

26 апреля 2024 14:45
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Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе питерского клуба СКА-1946, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорусский голкипер Павел Мойсевич стал обладателем Кубка Харламова в составе СКА-1946-1

Для отечественного стража ворот это первое в карьере чемпионство в МХЛ. В финальной серии команда обыграла «Локо» из Ярославля – 4:1. Белорусский вратарь в последнем матче титульного раунда пропустил одну шайбу, отразил 31 бросок.

Всего же в текущем плей-офф Мойсевич провел за клуб 10 матчей, в которых одержал 8 побед и потерпел 2 поражения. Голкипер пропустил 16 шайб и отразил 282 броска, а его коэффициент надежности составляет 2,06.

# Хоккей

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