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Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего

26 апреля 2024 14:44
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Молодежная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на международном турнире Кубок Будущего, который проходит в Новосибирске, рассказали в программе «СТВ-Спорт.

Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего-1

Наши парни вышли вперед уже на второй минуте, отличился Артем Гуменюк. Но на перерыв соперники отправились при равном счете 1:1. Во второй 20-минутке отечественная дружина забросила еще дважды. Шайбы в свой актив записали Николай Салыго и Егор Бориков. Однако хозяева не только сумели сравнять, но и вышли вперед. Досадное поражение подопечных Андрея Михалева – 3:4.

Напомним, накануне наша команда разгромила сверстников из Казахстана – 7:0. Завтра, 27 апреля, молодежная сборная нашей страны выступит на турнире в формате 3х3.

# Хоккей

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