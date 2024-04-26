Молодёжная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на Кубке Будущего

Молодежная сборная Беларуси уступила команде Студенческой хоккейной лиги на международном турнире Кубок Будущего, который проходит в Новосибирске, рассказали в программе «СТВ-Спорт.

Наши парни вышли вперед уже на второй минуте, отличился Артем Гуменюк. Но на перерыв соперники отправились при равном счете 1:1. Во второй 20-минутке отечественная дружина забросила еще дважды. Шайбы в свой актив записали Николай Салыго и Егор Бориков. Однако хозяева не только сумели сравнять, но и вышли вперед. Досадное поражение подопечных Андрея Михалева – 3:4.

Напомним, накануне наша команда разгромила сверстников из Казахстана – 7:0. Завтра, 27 апреля, молодежная сборная нашей страны выступит на турнире в формате 3х3.