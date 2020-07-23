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Американский хоккеист Иван Лодня перешёл в минское «Динамо»

23 июля 2020 21:15
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает подписную кампанию. Очередным новичком стал американец с белорусскими корнями Иван Лодня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американский хоккеист Иван Лодня перешёл в минское «Динамо»-1

Три года назад уроженец Лос-Анджелеса был выбран на драфте «Миннесотой», правда, до главной лиги мира пока не добрался. Лодня сыграл шесть матчей в АХЛ, но большую часть карьеры провел в лиге провинции Онтарио.

В минувшем сезоне на счету форварда 62 результативных балла в 41 матче за «Ниагару Айс Догс».

Американский хоккеист Иван Лодня перешёл в минское «Динамо»-4

Контракт подписан на год. Лодня начнет сезон в «Динамо», но в случае необходимости вернется за океан.

# Хоккей Беларуси # Иван Лодня # Фотофакт

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