Американский хоккеист Иван Лодня перешёл в минское «Динамо»

Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает подписную кампанию. Очередным новичком стал американец с белорусскими корнями Иван Лодня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает подписную кампанию. Очередным новичком стал американец с белорусскими корнями Иван Лодня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Три года назад уроженец Лос-Анджелеса был выбран на драфте «Миннесотой», правда, до главной лиги мира пока не добрался. Лодня сыграл шесть матчей в АХЛ, но большую часть карьеры провел в лиге провинции Онтарио.
В минувшем сезоне на счету форварда 62 результативных балла в 41 матче за «Ниагару Айс Догс».
Контракт подписан на год. Лодня начнет сезон в «Динамо», но в случае необходимости вернется за океан.