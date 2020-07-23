НОК: «Надеемся, что порядка 100 белорусских спортсменов смогут завоевать олимпийские лицензии для участия в Играх»

Новости Беларуси. Ровно через год в Токио будет зажжен огонь 32-й летней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Игры должны были пройти в 2020 году, однако из-за сложной эпидемиологической обстановки были перенесены на 2021-й.

Виктория Меннанова, пресс-секретарь НОК Беларуси:

23 июля 2021 года на национальном стадионе в Токио будет зажжен олимпийский огонь Игр 32-й Олимпиады. Игры, напомню, по решению Международного олимпийского комитета, были перенесены с текущего года на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Данные Игры с особым чувством ждет вся мировая общественность. На сегодняшний день олимпийские нормативы выполнил 71 белорусский спортсмен в 15 видах спорта. Мы надеемся, что порядка 100 белорусских спортсменов смогут завоевать олимпийские лицензии для участия в Играх.