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«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке

22 июля 2020 21:15
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Новости Беларуси. В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке-1

В соревнованиях принимают участие более 60 спортивных пар. Среди всадников – юноши и девушки 2002 года рождения и младше. Программа турнира разнообразна: значатся как индивидуальные состязания, так и командные.

«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке-4

Анастасия Никонорова, участник  первенства (г. Могилёв):
Я осталась довольна своим выступлением. Лошадь постаралась, она молодец. Конечно, можно было намного лучше.

Но так как лошадь такая вся заведенная, у нее стресс после переезда сюда, еще сестра стоит на новой конюшне – тоже тяжело ей это осознавать. У нас были два сбоя. Она боялась всяких цветов, света. А так она вообще молодец.

«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке-7

Я еду за команду, поэтому нам важен результат, чтобы остаться вторыми либо первыми среди всех городов.

«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке-10

В четверг, 23 июля, на турнире пройдет вторая часть командного приза. А 24 июля участники посоревнуются в личном призе. Завершится первенство в субботу, 25 июля.

# Конный спорт # Анастасия Никонорова # Фотофакт

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