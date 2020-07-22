«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке

В соревнованиях принимают участие более 60 спортивных пар. Среди всадников – юноши и девушки 2002 года рождения и младше. Программа турнира разнообразна: значатся как индивидуальные состязания, так и командные.

Анастасия Никонорова, участник первенства (г. Могилёв):

Я осталась довольна своим выступлением. Лошадь постаралась, она молодец. Конечно, можно было намного лучше.

Но так как лошадь такая вся заведенная, у нее стресс после переезда сюда, еще сестра стоит на новой конюшне – тоже тяжело ей это осознавать. У нас были два сбоя. Она боялась всяких цветов, света. А так она вообще молодец.