«Лошадь постаралась, она молодец». В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке

Новости Беларуси. В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Ратомке проходит первенство Беларуси по выездке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях принимают участие более 60 спортивных пар. Среди всадников – юноши и девушки 2002 года рождения и младше. Программа турнира разнообразна: значатся как индивидуальные состязания, так и командные.
Анастасия Никонорова, участник первенства (г. Могилёв):
Я осталась довольна своим выступлением. Лошадь постаралась, она молодец. Конечно, можно было намного лучше.
Но так как лошадь такая вся заведенная, у нее стресс после переезда сюда, еще сестра стоит на новой конюшне – тоже тяжело ей это осознавать. У нас были два сбоя. Она боялась всяких цветов, света. А так она вообще молодец.
Я еду за команду, поэтому нам важен результат, чтобы остаться вторыми либо первыми среди всех городов.
В четверг, 23 июля, на турнире пройдет вторая часть командного приза. А 24 июля участники посоревнуются в личном призе. Завершится первенство в субботу, 25 июля.