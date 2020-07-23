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Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»

23 июля 2020 19:43
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Новости Беларуси. Стартовала финальная серия женского чемпионата страны по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, борьба здесь ведется до трех побед.

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»-1

За золото турнира сражаются «Минск» и гродненский «Ритм». Первые игры финального раунда принимает столица 23 и 24 июля.

Дебютный матч получился напряженным: девушки по очереди выходили вперед, однако в четвертом периоде победу все же вырвали хозяйки поля – 3:2.

Николай Санковец, главный тренер ХК «Минск»:
Хочу поздравить своих девочек за игру, но финальные игры будут все такими – на ножах будут идти. Оценка моя: девчонки здорово сыграли. Какие-то ошибки были, недочеты, но они будут в таких играх. Когда радуются, у них появляется больший стимул, наверное. Когда девочки не радуются, я думаю, что не позитив, а наоборот. Поэтому нужно всегда быть довольным, радостным, тогда будет нормально.

Главный тренер ХК «Минск» о матче за золото с «Ритмом»: «Финальные игры будут все такими – на ножах будут идти»-4

Ответные игры за золото примет Гродно 27-го и, если понадобится, 28 июля. Вместе с финальной серией за золото стартовали матчи и за третье место. Бронзу оспаривают «Виктория» и «Текстильщик».

# Хоккей Беларуси # Николай Санковец # Фотофакт

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