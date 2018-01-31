Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде из России в Москве – 3:0

Новости Беларуси. 30 января сборная Беларуси по хоккею провела в Москве товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты российской сборной смогли проверить свои силы перед зимней Олимпиадой, которая 9 февраля стартует в Пхенчхане, а для подопечных Дэйва Льюиса имели шанс доказать тренеру, что они способны на равных бороться с хоккейными грандами.

К сожалению, равной борьбы не вышло: белорусы проиграли команде России со счетом 0:3.