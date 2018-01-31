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Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде из России в Москве – 3:0

31 января 2018 06:48
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Новости Беларуси. 30 января сборная Беларуси по хоккею провела в Москве товарищеский матч с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Товарищеский матч. Сборная Беларуси по хоккею уступила команде из России в Москве – 3:0-1

Хоккеисты российской сборной смогли проверить свои силы перед зимней Олимпиадой, которая 9 февраля стартует в Пхенчхане, а для подопечных Дэйва Льюиса имели шанс доказать тренеру, что они способны на равных бороться с хоккейными грандами.

К сожалению, равной борьбы не вышло: белорусы проиграли команде России со счетом 0:3.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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