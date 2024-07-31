«Юность» разгромила «Лиду» в матче Кубка Салея – счёт может удивить

Минчане захватили инициативу не сразу. Но уже к дебютному перерыву практически сняли все вопросы о сильнейшем. За 20 минут подопечные Сергея Стася отличились четырежды. Второй отрезок получился менее динамичным. Соперники забросили по разу. А в заключительной трети «Юность» вновь смотрелась на голову сильнее. Финальный результат – 8:1. Также с большим запасом новичок «Авиатор» не оставил шансов обладателю серебра «Бресту». А «Шахтер» победил «Динамо-Молодечно».