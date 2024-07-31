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Минское хоккейное «Динамо» представило обновлённый тренерский штаб

31 июля 2024 12:23
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Минское хоккейное «Динамо» представило обновленный тренерский штаб. По сравнению с предыдущим сезоном на тренерском мостике произошло два изменения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» представило обновлённый тренерский штаб-1

Команду покинули Андрей Мезин и Александр Андриевский. Вместо них к дружине присоединились Сергей Пушков и Павел Перепехин. Продолжит руководить коллективом Дмитрий Квартальнов. Остаются на своих местах Дмитрий Журавский, Дмитрий Астапенко, Нормундс Силиньш и Борис Король. Первый предсезонный матч «зубры» проведут уже в пятницу, 2 августа. В соперниках будет представитель ВХЛ – «Магнитка».

# Хоккей Беларуси

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