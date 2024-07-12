Алина Змушко установила новый рекорд Беларуси в отборочном заплыве Кубка страны

Алина Змушко установила новый рекорд Беларуси. Причем случилось это не в финале, а в отборочном заплыве на Кубке страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дистанцию 100 метров брассом спортсменка преодолела за 1 минуту, 6 секунд и 2 десятые. Награды в этой дисциплине будут разыграны сегодня в вечерней сессии. Из других результатов следует отметить Анастасию Кулешову, которая была самой быстрой на полтиннике баттерфляем.