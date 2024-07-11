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Белорусско-грузинская пара вышла в полуфинал турнира WTA-125 во Франции

11 июля 2024 20:07
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Белорусско-грузинская пара Ирина Шиманович и Оксана Калашникова вышла в полуфинал теннисного турнира WTA-125 во французском Контрексевиле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусско-грузинская пара вышла в полуфинал турнира WTA-125 во Франции-1

В поединке 1/4 финала наш дуэт одержал победу над французским тандемом Эстель Кашино и Эльза Жакемо со счетом 6:1, 6:3. В пятницу, 12 июля, в матче за выход в финал Шиманович и Калашникова сыграют против еще одной французской пары – Кароль Монэ и Марго Рувруа.

# Теннис

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