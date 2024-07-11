Белорусско-грузинская пара вышла в полуфинал турнира WTA-125 во Франции

В поединке 1/4 финала наш дуэт одержал победу над французским тандемом Эстель Кашино и Эльза Жакемо со счетом 6:1, 6:3. В пятницу, 12 июля, в матче за выход в финал Шиманович и Калашникова сыграют против еще одной французской пары – Кароль Монэ и Марго Рувруа.