«Ислочь» победила «Ла-Фиориту» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций

Для нашего клуба это был стартовый поединок в рамках континентальных турниров. Волки действовали напористо и смогли один раз поразить цель. Ошибкой голкипера воспользовался Александ Бутько. В дальнейшем представители Сан-Марино инициативу перехватили, но извлечь выгоды не смогли. Ответная дуэль пройдет спустя неделю. Другой наш коллектив – «Торпедо» – уступил «Милсами» – 2:4.