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«Ислочь» победила «Ла-Фиориту» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций

12 июля 2024 12:31
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Дебют на европейской арене удался! «Ислочь» победила «Ла-Фиориту» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Ислочь» победила «Ла-Фиориту» в матче первого отборочного раунда Лиги Конференций-1

Для нашего клуба это был стартовый поединок в рамках континентальных турниров. Волки действовали напористо и смогли один раз поразить цель. Ошибкой голкипера воспользовался Александ Бутько. В дальнейшем представители Сан-Марино инициативу перехватили, но извлечь выгоды не смогли. Ответная дуэль пройдет спустя неделю. Другой наш коллектив – «Торпедо» – уступил «Милсами» – 2:4.

# Футбол

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