Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь»

Маршрут представлял собой кольцевую гонку на 314 километров. Лучшим из наших стал Алексей Вишневский. У него 11 строка протокола. 12-м финишировал Сергей Вязович. Тем не менее он продолжает лидировать в генеральной классификации. Финиш гонки назначен на 15 июля.