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Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь»

12 июля 2024 12:32
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Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь»-1

Маршрут представлял собой кольцевую гонку на 314 километров. Лучшим из наших стал Алексей Вишневский. У него 11 строка протокола. 12-м финишировал Сергей Вязович. Тем не менее он продолжает лидировать в генеральной классификации. Финиш гонки назначен на 15 июля.

# Спортивные соревнования # Сергей Вязович

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