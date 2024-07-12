Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские экипажи «МАЗ-СПОРТавто» не лучшим образом провели 8 этап ралли-марафона «Шелковый путь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Маршрут представлял собой кольцевую гонку на 314 километров. Лучшим из наших стал Алексей Вишневский. У него 11 строка протокола. 12-м финишировал Сергей Вязович. Тем не менее он продолжает лидировать в генеральной классификации. Финиш гонки назначен на 15 июля.