Алина Змушко и Илья Шиманович вышли в финал чемпионата России по плаванию

Отметим, предстоящий сезон – олимпийский. Именно поэтому участие в старте принимают сильнейшие российские спортсмены. Данный турнир для них является квалификационным. Ведь они борются за места в своей сборной. Тем не менее белорусы в классе и мастерстве им не уступают. По итогам понедельника в финалы вышли Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом и Алина Змушко в заплыве 50 метров брассом. Причем наши пловцы показали первое время. Змушко и вовсе показала время лучше звезд российской сборной Евгении Чикуновой и трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой.

Финальные заплывы состоятся во вторник, 21 ноября, вечером.