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Алина Змушко и Илья Шиманович вышли в финал чемпионата России по плаванию

20 ноября 2023 19:49
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по плаванию. Проверить свои силы приехали и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко и Илья Шиманович вышли в финал чемпионата России по плаванию-1

Отметим, предстоящий сезон – олимпийский. Именно поэтому участие в старте принимают сильнейшие российские спортсмены. Данный турнир для них является квалификационным. Ведь они борются за места в своей сборной. Тем не менее белорусы в классе и мастерстве им не уступают. По итогам понедельника в финалы вышли Илья Шиманович на дистанции 100 метров брассом и Алина Змушко в заплыве 50 метров брассом. Причем наши пловцы показали первое время. Змушко и вовсе показала время лучше звезд российской сборной Евгении Чикуновой и трехкратного призера Олимпийских игр Юлии Ефимовой.

Финальные заплывы состоятся во вторник, 21 ноября, вечером.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Фотофакт

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