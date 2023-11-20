Международная федерация конного спорта допустила белорусских и российских спортсменов до соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Международная федерация конного спорта допустила белорусских и российских спортсменов до соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Условия и сроки, позволяющие всадникам, лошадям и официальным лицам возобновить участие в мероприятиях, будут предложены на утверждение исполкому во время телеконференции в декабре 2023 года. Отметим, что атлеты будут выступать в нейтральном статусе.