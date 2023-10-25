Алина Шевчук вышла в финал молодёжного чемпионата мира по борьбе в Албании

На молодежном чемпионате мира по борьбе, который проходит в Албании, белорусы продолжают сражение за высокие позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Шевчук, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, вышла в финал мирового первенства. В полуфинальном поединке белоруска победила канадку Ванессу Киф. Еще одна наша соотечественница Арина Мартынова в категории до 55 кг уступила в полуфинале представительнице Индии Неха Шарма и теперь будет оспаривать бронзовую награду.