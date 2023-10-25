Прямой эфир

Алина Шевчук вышла в финал молодёжного чемпионата мира по борьбе в Албании

25 октября 2023 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На молодежном чемпионате мира по борьбе, который проходит в Албании, белорусы продолжают сражение за высокие позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Шевчук вышла в финал молодёжного чемпионата мира по борьбе в Албании-1

Алина Шевчук, выступающая в весовой категории до 68 килограммов, вышла в финал мирового первенства. В полуфинальном поединке белоруска победила канадку Ванессу Киф. Еще одна наша соотечественница Арина Мартынова в категории до 55 кг уступила в полуфинале представительнице Индии Неха Шарма и теперь будет оспаривать бронзовую награду.

# Борьба # Алина Шевчук # Арина Мартынова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения
25 октября 2023 18:39

В Минске стартовала республиканская спартакиада для баскетболистов 2012-2013 годов рождения

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве
25 октября 2023 14:40

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве

Белорус Артём Кунцевич занял 9-е место в мировой гонке по хард-эндуро
25 октября 2023 13:38

Белорус Артём Кунцевич занял 9-е место в мировой гонке по хард-эндуро