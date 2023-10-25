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На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве

25 октября 2023 14:40
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На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в одиночном разряде. В пятницу у мужчин титул оспорят Глеб Швытков и Михаил Макаров. В женском главном старте скрестят ракетки Марина Янбаева и Марьяна Вербицкая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве-1

На пути к главному старту финалисты встретили сопротивление не только лидеров, но и молодых спортсменов. 13-летняя Анастасия Кичаева в четвертьфинале показала на удивление зрелую игру против финалистки турнира Марины Янбаевой. Итоговый счет в трехсетовой дуэли – 1:2.

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве-4

Анастасия Кичаева, участница 1/4 финала чемпионата Беларуси по бадминтону в личном первенстве:
Я сейчас думаю: ну все, выйду, две партии проиграю. А так вторую забрала, а сейчас все будет – выиграю. Я достаточно хорошо сыграла, могла получше, устала. Очень впечатлила игра, никогда так хорошо не играла. Я поставила на этот турнир цели – войти в пятерку в одиночке. Я ее выполнила.

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве-7

Алексей Конах, главный тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Победители в одиночной категории попадут в основной состав национальной команды Республики Беларусь. Я уже подготовил план работы на следующий год. Главным стартом будут Игры БРИКС, которые пройдут в Казани. Также в модели подготовки присутствуют международные старты. Нам они необходимы для завоевания очков, чтобы мы попали на Олимпиаду. Эту мы списываем, мы не успеем за два месяца набрать необходимое количество очков. Уже готовимся к следующей Олимпиаде.

На чемпионате Беларуси по бадминтону определились финалисты в личном первенстве-10

Данный старт станет определяющим в формировании национальной команды страны на следующий год. Лучшие спортсмены представят Беларусь на международных турнирах в новом сезоне, куда наших мастеров допустят с марта 2024 года.

# Спортивные соревнования # Алексей Конах # Фотофакт

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