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Белорус Артём Кунцевич занял 9-е место в мировой гонке по хард-эндуро

25 октября 2023 13:38
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В окрестностях турецкого города Кемер прошла 14 мировая гонка по хард-эндуро Sea to sky, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Артём Кунцевич занял 9-е место в мировой гонке по хард-эндуро-1

450 сильнейших райдеров мира в течение четырех гоночных дней преодолевали трассу «Эндуро-стадион», лесную гонку, горную гонку, и основную гонку. Гонка Sea to sky от моря до вершины горы Тахталы, где перепад высот от старта до финиша три километра. Самый сложный этап смогли покорить лишь 33 спортсмена из 450. Мотогонщик из Барановичей, мастер спорта международного класса Артем Кунцевич все четыре гонки финишировал в топе и занял итоговое девятое место.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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