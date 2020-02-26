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Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»

26 февраля 2020 17:35
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Новости Беларуси. В «Раубичах» проходит чемпионат Европы по биатлону. Утром 26 февраля здесь состоялась торжественная церемония открытия чемпионата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»-1

В адрес Беларуси от Международного союза биатлонистов прозвучало немало слов благодарности. Объем проделанной работы в условиях такой теплой зимы и в столь короткие сроки, без преувеличения, впечатлил иностранных экспертов.

Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»-4

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Не везде в Европе, а фактически только у нас есть такие возможности – провести чемпионат Европы. Я думаю, мы были к этому готовы. Я думаю, что слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат. Мы надеемся, что он пройдет на самом высоком уровне.

Пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех любителей здорового образа жизни и биатлона в «Раубичи» и посетить эти прекрасные соревнования.

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Барауля о ЧЕ по биатлону в «Раубичах»: «Слаженная работа всех служб позволила организовать этот чемпионат»-7

# Биатлон # Александр Барауля # Фотофакт

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