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Белорусы заняли 3 место в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону после дисквалификации норвежцев

27 февраля 2020 19:39
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Новости Беларуси. На чемпионате Европы по биатлону в «Раубичах» прошли две гонки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми на старт вышли участники одиночной смешанной эстафеты. Белорусский дуэт Анны Соло и Виктора Кривко занял 13 место. Победа досталась норвежцам.

Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

Белорусы заняли 3 место в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону после дисквалификации норвежцев-1

Затем настал черед стандартной смешанной эстафеты. Белорусский квартет в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова занял четвертое место. Правда, наша команда подала протест на действия одного из норвежских тренеров, который вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы. Норвежцев дисквалифицировали, а белорусы стали третьими. Но разбирательства продолжаются.

Белорусы заняли 3 место в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону после дисквалификации норвежцев-4

Белорусы заняли 3 место в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону после дисквалификации норвежцев-6

# Биатлон # Фотофакт

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