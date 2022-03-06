Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Мы рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в спортивных состязаниях, что они следят за своим здоровьем, занимаются лыжным спортом. Мы, конечно же, будем поддерживать такие стремления молодых людей заниматься спортом, быть активными, жизнерадостными.