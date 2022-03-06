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Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях

06 марта 2022 08:53
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Новости Беларуси. Многие минчане 6 марта предпочли провести активно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В парке 900-летия Минска проходят соревнования по лыжным гонкам.  

Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Мы рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в спортивных состязаниях, что они следят за своим здоровьем, занимаются лыжным спортом. Мы, конечно же, будем поддерживать такие стремления молодых людей заниматься спортом, быть активными, жизнерадостными.  

Владимир Кухарев на «Чижовcкой лыжне»: рады, что ребята приезжают к нам в Минск, что они участвуют в состязаниях-4

Участница лыжных гонок в Минске: «Трасса хорошая, будем стараться быть в тройке». Читайте здесь.  

# Спортивные соревнования # Владимир Кухарев # Фотофакт

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