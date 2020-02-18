Алексей Ягудин провёл мастер-класс для детей в Минске. И вот его впечатления

Новости Беларуси. Тренировка с олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена. Такой шанс получили десятки белорусских детей. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин провел мастер-класс для наших юных спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центр фигурного катания Алексея Ягудина открыл свои двери для всех желающих. Для того чтобы попасть на мастер-класс, достаточно было зарегистрироваться онлайн.

Участников разделили на две группы. Первыми на лед вышли учащиеся спортивных школ и клубов по фигурному катанию. Следующий час был отведен для всех желающих от 6 до 14 лет.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию:

Когда работаю с детьми, я понимаю, что я работаю как будто со своими детьми. И когда выступаешь на детских ледовых площадках, это для детей.

Каждый день, соглашусь, я не смог бы тренировать. Но так, периодически приезжая сюда и помогая тренерскому составу в нашей школе, внутренне – это, конечно, звучит наигранно, но это правда – я реально кайфую в эти моменты. Честно.