Алексей Вишневский о новом грузовике на «Дакаре-2021»: эта машина на голову выше, чем предыдущая

Новости Беларуси. Саудовская Аравия вновь примет ралли-марафон «Дакар». Протяженность нового маршрута в 2021 году составит более 7,5 тысячи километров по пустыне и побережью Красного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего участники пройдут 12 этапов с одним днем отдыха. На пьедестал в классе грузовиков претендуют 40 экипажей, в их числе и белорусы. Нашу страну представят два спортивных грузовика, возглавлять команды которых будут бронзовые призеры прошлогоднего «Дакара» Сергей Вязович и Алексей Вишневский.

Машины нового поколения разительно отличаются от своих предшественников рядом компонентов: автомобили обладают более высокой скоростью за счет смещения водительской кабины к центру и при этом сохраняют легкость в управлении. В 2020 году испытания новой машины прошли в Беларуси.

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками