Прямой эфир

Алексей Вишневский о новом грузовике на «Дакаре-2021»: эта машина на голову выше, чем предыдущая

23 декабря 2020 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Саудовская Аравия вновь примет ралли-марафон «Дакар». Протяженность нового маршрута в 2021 году составит более 7,5 тысячи километров по пустыне и побережью Красного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Вишневский о новом грузовике на «Дакаре-2021»: эта машина на голову выше, чем предыдущая-1

Всего участники пройдут 12 этапов с одним днем отдыха. На пьедестал в классе грузовиков претендуют 40 экипажей, в их числе и белорусы. Нашу страну представят два спортивных грузовика, возглавлять команды которых будут бронзовые призеры прошлогоднего «Дакара» Сергей Вязович и Алексей Вишневский.

Машины нового поколения разительно отличаются от своих предшественников рядом компонентов: автомобили обладают более высокой скоростью за счет смещения водительской кабины к центру и при этом сохраняют легкость в управлении. В 2020 году испытания новой машины прошли в Беларуси.

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками

Алексей Вишневский о новом грузовике на «Дакаре-2021»: эта машина на голову выше, чем предыдущая-4

Алексей Вишневский, участник ралли-рейда «Дакар-2021»:
Намного быстрее, намного проще переносить нагрузки ударные из-за того, что сместили кабину, ну и в целом эта машина на голову выше, чем предыдущая. Наши планы это попасть на подиум, лично мой экипаж, хотим туда попасть. Есть нюансы, которые мешали нам это сделать. Но надеемся, что все беды минуют и мы победим.

К слову, организаторы ралли уже составили список фаворитов в категории «Грузовики», в почетном перечне значатся и оба белоруса. Наши экипажи отправятся в Саудовскую Аравию 27 декабря. Стартует 43-е ралли 3 января в Джидде и завершится там же две недели спустя.

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Сергей Вязович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками
23 декабря 2020 14:21

Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками

Теннис. Четверо белорусов примут участие в турнире Australian Open
23 декабря 2020 12:33

Теннис. Четверо белорусов примут участие в турнире Australian Open

«Самое важное – это взаимопонимание, умение владеть своим телом». Как прошёл Кубок столицы по спортивным бальным танцам
23 декабря 2020 09:34

«Самое важное – это взаимопонимание, умение владеть своим телом». Как прошёл Кубок столицы по спортивным бальным танцам