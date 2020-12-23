Алексей Вишневский о новом грузовике на «Дакаре-2021»: эта машина на голову выше, чем предыдущая

Новости Беларуси. Саудовская Аравия вновь примет ралли-марафон «Дакар». Протяженность нового маршрута в 2021 году составит более 7,5 тысячи километров по пустыне и побережью Красного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Саудовская Аравия вновь примет ралли-марафон «Дакар». Протяженность нового маршрута в 2021 году составит более 7,5 тысячи километров по пустыне и побережью Красного моря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего участники пройдут 12 этапов с одним днем отдыха. На пьедестал в классе грузовиков претендуют 40 экипажей, в их числе и белорусы. Нашу страну представят два спортивных грузовика, возглавлять команды которых будут бронзовые призеры прошлогоднего «Дакара» Сергей Вязович и Алексей Вишневский.
Машины нового поколения разительно отличаются от своих предшественников рядом компонентов: автомобили обладают более высокой скоростью за счет смещения водительской кабины к центру и при этом сохраняют легкость в управлении. В 2020 году испытания новой машины прошли в Беларуси.
Сергей Вязович о «Дакаре 2021»: будет ожесточённая борьба в этом году, потому что все провели работу над ошибками
Алексей Вишневский, участник ралли-рейда «Дакар-2021»:
Намного быстрее, намного проще переносить нагрузки ударные из-за того, что сместили кабину, ну и в целом эта машина на голову выше, чем предыдущая. Наши планы – это попасть на подиум, лично мой экипаж, хотим туда попасть. Есть нюансы, которые мешали нам это сделать. Но надеемся, что все беды минуют и мы победим.
К слову, организаторы ралли уже составили список фаворитов в категории «Грузовики», в почетном перечне значатся и оба белоруса. Наши экипажи отправятся в Саудовскую Аравию 27 декабря. Стартует 43-е ралли 3 января в Джидде и завершится там же две недели спустя.