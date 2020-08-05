Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь

Новости Беларуси. Экшен в чемпионате страны по хоккею на траве. На этой неделе мужские команды борются за медали главного национального турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За бронзу спорят «Гомель» и СДЮШОР «Минск»-РЦОП.

Матч 5 августа для гомельчан мог стать решающим. В серии до трех побед они уже выиграли две встречи – 2:0 и 3:0. Триллер в очередном противостоянии начался за 2 минуты до конца четвертого периода. «Красно-черные» ведут – 3:2, но гол Максима Холодинского вносит драму в разборке за бронзу. Окончание основного времени, накаленная серия буллитов – и здесь сильнее оказываются минчане. Итоговый счет – 4:3. В серии – 2:1.

Кстати, кроме продолжения бронзовой интриги у горожан была и другая мотивация победить. В кадре – второй тренер клуба «Минск».

Алексей Станилевич, главный тренер СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП:

Старались, чтобы родные стены нас немножко поддерживали, чтобы здесь не ударить лицом в грязь и достойно провести эти полуфинальные матчи.

Стимулировало, чтобы получали для себя хорошие эмоции. В итоги они завелись. Может быть, это помогло – я подсказывал.