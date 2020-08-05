Прямой эфир

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь

05 августа 2020 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экшен в чемпионате страны по хоккею на траве. На этой неделе мужские команды борются за медали главного национального турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За бронзу спорят «Гомель» и СДЮШОР «Минск»-РЦОП.

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-1

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-3

Матч 5 августа для гомельчан мог стать решающим. В серии до трех побед они уже выиграли две встречи – 2:0 и 3:0. Триллер в очередном противостоянии начался за 2 минуты до конца четвертого периода. «Красно-черные» ведут – 3:2, но гол Максима Холодинского вносит драму в разборке за бронзу. Окончание основного времени, накаленная серия буллитов – и здесь сильнее оказываются минчане. Итоговый счет – 4:3. В серии – 2:1.

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-6

Кстати, кроме продолжения бронзовой интриги у горожан была и другая мотивация победить. В кадре – второй тренер клуба «Минск».

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-9

Алексей Станилевич, главный тренер СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП:
Старались, чтобы родные стены нас немножко поддерживали, чтобы здесь не ударить лицом в грязь и достойно провести эти полуфинальные матчи.

Стимулировало, чтобы получали для себя хорошие эмоции. В итоги они завелись. Может быть, это помогло – я подсказывал.

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-12

Максим Холодинский, игрок СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП:
Если выиграем, поедем в Гомель и там тоже их выиграем. Уверен. Просто собрались, настроились и выиграли спокойно.

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-15

Алексей Станилевич о победе СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП над «Гомелем»: старались не ударить лицом в грязь-17

6 августа в Минске пройдет еще одна встреча этих команд. Если победитель не будет выявлен, то серия переедет в Гомель.

# Хоккей Беларуси # Максим Холодинский # Алексей Станилевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос
05 августа 2020 15:11

«Садили здесь деревья». Николай Козеко прогулялся по Минску и показал двор, в котором вырос

Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»
04 августа 2020 20:05

Вадим Скрипченко стал новым главным тренером ФК «Минск»

Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала
04 августа 2020 19:51

Саснович обыграла Мертенс в первом матче турнира в Палермо и вышла в 1/8 финала