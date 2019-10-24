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Алексей Скоробогатько о матче со сборной Венгрии: «Нам было очень тяжело»

24 октября 2019 21:05
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Новости Беларуси. 24 октября в рамках квалификации Евроотбора-2020 юношеская сборная Беларуси U-17 встречалась на стадионе «Трактор» с командой Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Скоробогатько о матче со сборной Венгрии: «Нам было очень тяжело»-1

Несмотря на обилие моментов, за 90 минут голов зафиксировано не было. Тем не менее, матч запомнится. Дело в том, что во время первого тайма произошла курьезная ситуация: судья встречи бельгиец Николя Лафорж по ошибке дал свисток на перерыв на 5 минут раньше, на 40-й минуте. Быстро поняв ошибку, арбитр предложил командам доиграть положенный тайм.

Алексей Скоробогатько о матче со сборной Венгрии: «Нам было очень тяжело»-4

К слову, после сегодняшнего матча «белокрылые» идут в своей группе на втором месте. В копилке команды 1 балл. А вот латвийцы, неожиданно выиграв у сербской команды, лидируют: у них 3 очка.

Алексей Скоробогатько о матче со сборной Венгрии: «Нам было очень тяжело»-7

Алексей Скоробогатько, главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17):
Команда Венгрии – очень хорошая команда, сбалансированная во всех линиях. Нам было очень тяжело, особенно в первом тайме, пока справились с собой, с волнением. И второй тайм, я думаю, мы провели довольно-таки неплохой.

Если сегодня в 16-летнем возрасте требовать от обороны играть или, как сейчас модно, ставить автобусы и действовать только на контратаках – я думаю, это неправильно. Потому что дальше ребята все равно будут развиваться. И если они на этом уровне почувствуют прелести всего футбола, они дальше будут развиваться.

Алексей Скоробогатько о матче со сборной Венгрии: «Нам было очень тяжело»-10

Следующий матч нашей команды состоится в воскресенье, 27 октября. «Белокрылые» сыграют со сборной Сербии. Начало в 15:00.

# Футбол Беларуси # Алексей Скоробогатько # Фотофакт

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