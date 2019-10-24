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WADA высоко оценила эффективность антидопинговой программы на II Европейских играх

24 октября 2019 11:37
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Новости Беларуси. WADA высоко оценила эффективность антидопинговой программы на II Европейских играх. Об этом говорится в итоговом отчете команды независимых наблюдателей Всемирного агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

WADA высоко оценила эффективность антидопинговой программы на II Европейских играх-1

Его представят на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов, которая начнет работу в Кракове завтра, 25 октября. Глава команды британец Хэмиш Коффи поблагодарил ЕОК и оргкомитет II Европейских игр в Минске за усилия по защите прав «чистых» спортсменов.

Этот опыт будет использован при проведении III Игр в Польше. Ряд рекомендаций уже выработан. Их также озвучат завтра.

WADA высоко оценила эффективность антидопинговой программы на II Европейских играх-4

WADA высоко оценила эффективность антидопинговой программы на II Европейских играх-6

# Европейские игры # Фотофакт

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