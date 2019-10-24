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Стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке

24 октября 2019 15:58
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Новости Беларуси. Рев моторов и визг тормозов. Долгожданный стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке-1

Объект уникальный для области. Строительство площадки велось около четырех лет. Игровое поле сейчас активно используют для тренировок по мотоболу. Здесь даже успели принять первенство Беларуси среди юниоров.

На территории комплекса разместились административные помещения, трибуны, раздевалки с душевыми, а также большая автостоянка. По всему периметру есть видеонаблюдение.

Стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке-4

Марат Кудин, тренер-преподаватель по автомотоспорту:
Раньше наша база находилась в ДОСААФ. У нас не было стадиона, негде тренироваться. А так, я думаю, будет результат.

Стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке-7

Появление стадиона открыла для жителей этого новые возможности: сейчас здесь обучают еще и картингу. Уже набрана группа желающих. Пока машин всего две, но до конца года парк пополнят. В планах развивать в райцентре еще и фигурное вождение. Причем его смогут осваивать не только водители с правами, но и подростки. Первые занятия начнутся весной.

# Государственная политика в области спорта # Марат Кудин # Фотофакт

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