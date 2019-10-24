Новости Беларуси. Рев моторов и визг тормозов. Долгожданный стадион по техническим видам спорта открыли в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Объект уникальный для области. Строительство площадки велось около четырех лет. Игровое поле сейчас активно используют для тренировок по мотоболу. Здесь даже успели принять первенство Беларуси среди юниоров.

На территории комплекса разместились административные помещения, трибуны, раздевалки с душевыми, а также большая автостоянка. По всему периметру есть видеонаблюдение.