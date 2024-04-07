Без флага, без гимна – то же самое, что выступать без лица! Интервью с Татьяной Москвиной

Юлия Силипицкая, СТВ:

Белорусское самбо имеет давние медальные традиции, отечественная кузница воспитала десятки, не побоюсь этого слова, сотни чемпионов мира, среди них – Татьяна Москвина. Участница двух Олимпиад, там, правда, она выступала в дзюдо, 10-кратная чемпионка мира, четырежды она брала Европу и столько же имеет наград с континентального первенства по дзюдо. Весовая категория девушки – до 48 килограммов. В 2006-м Татьяна вышла замуж за Карстена Штайля и переехала в Германию. Она мама троих детей и сегодня работает в школе. Беларусь для Тани – самое любимое место на земле, и она иногда приезжает в Минск. В студии «Спорттаймера» мэтр белорусского женского самбо Татьяна Москвина. Юлия Силипицкая:

Как удается сохранить так свой внешний вид, как будто бы вчера 20 лет было?

Татьяна Москвина, десятикратная чемпионка мира по самбо:

Как обычно. Вес, тренировки. Юлия Силипицкая:

То есть ты сейчас находишься в активном спортивном… Татьяна Москвина:

Ну, если я учитель спорта, как ты представляешь себе, как я пришла, мячик бросила, тренируйтесь тут себе сами? Юлия Силипицкая:

А вот как ты это делаешь? Татьяна Москвина:

Я полностью провожу занятия с детьми, как в советские времена, с показательными элементами всех направлений спортивных, начиная с прыжков в высоту, лазания по канату. Юлия Силипицкая:

То есть ты сейчас абсолютно спокойно полезешь по канату? Татьяна Москвина:

Да, легко. Юлия Силипицкая:

И отожмешься? Татьяна Москвина:

И отожмусь, да. Юлия Силипицкая:

И подтянешься? Татьяна Москвина:

Ну, восемь раз подтянусь.

Юлия Силипицкая:

Ничего себе. Татьяна Москвина:

Я работаю в начальной школе. С первого по шестой класс. У меня занятия спортом, и я преподаю еще естествоведение. То есть у меня второй факультет. Я его параллельно начала учить. В августе я получу официально уже этот диплом. Естествоведение, четвертый класс. Юлия Силипицкая:

А что входит туда, в естествоведение, что надо преподавать ребенку? Татьяна Москвина:

Как дети себя интегрируют в целом в жизни. Там очень много полезных уроков, как они получают права на велосипед, например. Они учат сначала правила вождения, они должны сдать этот теоретический экзамен по правилам вождения, потом они официально собираются с полицейскими и с сопровождающим персоналом, и они должны проехать на велосипеде, остановиться… Юлия Силипицкая:

То есть такие элементы спорта тоже есть, да? Татьяна Москвина:

Да-да, есть, конечно. Юлия Силипицкая:

Это твой выбор был, естествоведение? Татьяна Москвина:

Ну, честно говоря, нет, я планировала математику. И буду преподавать сейчас ее. Юлия Силипицкая:

То есть все-таки ты хочешь стать еще и педагогом по математике?

Татьяна Москвина:

Да, потому что спорт и математика, как правило, идут вместе. Юлия Силипицкая:

Десятикратная чемпионка мира. Насколько я помню, про тебя ходили легенды, что ты не травмировалась ни разу и ты выходишь на ковер и побеждаешь сразу. Ты свой секрет успеха прошлого можешь сейчас раскрыть или не было никакого секрета? Татьяна Москвина:

Колено выскочило, вставил, вышел дальше. Палец сломали, перемотал. Борешься дальше. Нет, все в концентрации, в отношении к делу. Если ты отдаешься с душой, с головой, с телом… Твое направление – для меня всегда это своего рода храм. На каждой тренировке, в общем-то, было это так. И мне это удовольствие приносило, вот и все. Я делала работу, которая мне по душе, еще за это получала деньги. Сейчас немножко не так. Юлия Силипицкая:

А как? Татьяна Москвина:

Сейчас немножечко работа не совсем та, от которой удовольствие, потому что не все детки способные, скажем так, и любят спорт. Очень много ленивых детей, очень много неподвижных, с проблемами координации и так далее. Юлия Силипицкая:

У тебя есть ностальгия по прошлому? Татьяна Москвина:

Конечно, да. Я до сих пор посещаю клубы здесь наши спортивные, детей, тренировки периодически делаю, мастер-классы такие легкие. Юлия Силипицкая:

А что тебя удивляет сейчас или радует? Татьяна Москвина:

Меня радует, что дома осталось все как прежде. Юлия Силипицкая:

Беларусь спортивная.

Татьяна Москвина:

Да, осталась такая подкорка харизмы, гармонии, что дети приходят в секции и в них год-два тренируются постоянно. Им за это ничего не дают. Они могут это не делать, но они, когда приходят, остаются. То есть это какой-то внутренний стержень спортивный. Юлия Силипицкая:

Раньше самбо и дзюдо были вместе, то есть ты выступала и по дзюдо, и по самбо. Кстати, где тебе больше нравилось? Татьяна Москвина:

У меня не было приоритетов. Я и там, и там делала это автоматически, и там, и там удовольствие получала, и там, и там выигрывала. Юлия Силипицкая:

Слушай, если это не больной вопрос. Почему на Олимпийских играх не удалось взойти на пьедестал? По дзюдо. Татьяна Москвина:

Конкуренция высокая очень. Подготовка, я не могу сказать, и форма была отличная. Юлия Силипицкая:

Но все же ожидали от тебя этой первой медали, женской первой медали в дзюдо. Татьяна Москвина:

Да. Ну потому что там рядом, в общем-то, никто туда и не отбирался, кроме меня, на эту Олимпиаду. Что в 1996-м, что в 2004-м я одна была.