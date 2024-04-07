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В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты

07 апреля 2024 18:35
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Республиканский турнир по хоккею «Золотая шайба» завершил сезон 2023-24. Последними на лед вышли ребята младшей возрастной группы Б, где юные хоккеисты не имеют собственных ледовых арен, сообщили в программе «Спорттаймер».

В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты-1

Вес кубков и россыпи медалей от Президентского спортивного клуба притягивают взгляды мальчишек, которые смогли преодолеть огромный путь от старта турнира «Золотая шайба» до финала. Последними в чреде ледовых гладиаторов за главный трофей турнира стали ребята младшей возрастной группы дивизиона Б. Это те, кто тренируется не на собственных ледовых площадках.

В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты-4

Да, мальчишкам, регулярно посещающим большие арены, трудно поверить, что есть где-то те, для кого тренировка в крытом комплексе кажется грандиозным событием. Но они не ропщут и с улыбкой катят по льду, где бы он ни был.

В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты-7

Павел Межуев, тренер хоккейной команды «Луч» (Витебская область):
Мы тренируемся четыре раза в неделю. Один раз ездим в Ледовый дворец Витебска, выделяют нам лед. Встаем в 4 утра, в 5 выезжаем, в 6:30 у нас выход. И на открытых хоккейных коробках тренируемся три раза в неделю. Приходят абсолютно все, кто хочет. И все бесплатно.

В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты-10

В финал вышли пять команд, и здесь ребята должны были проявить себя в четырех поединках. Витебчане в прошлом году уезжали из Минска с осадком недосказанности. У них была четвертая позиция и деревянные медали, но в этом сезоне «Луч» твердо поставил цель – настоящая медаль. И в результате бронза.

В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты-13

Болельщики заполонили «Чижовка-Арену». Среди увлеченных парней вырисовывались не менее понимающие суть игры девочки.

Подробности в видеоматериале.

# Хоккей # Юлия Силипицкая

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