В Минске завершился турнир «Золотая шайба». Последними на лёд вышли самые юные хоккеисты

Республиканский турнир по хоккею «Золотая шайба» завершил сезон 2023-24. Последними на лед вышли ребята младшей возрастной группы Б, где юные хоккеисты не имеют собственных ледовых арен, сообщили в программе «Спорттаймер».

Вес кубков и россыпи медалей от Президентского спортивного клуба притягивают взгляды мальчишек, которые смогли преодолеть огромный путь от старта турнира «Золотая шайба» до финала. Последними в чреде ледовых гладиаторов за главный трофей турнира стали ребята младшей возрастной группы дивизиона Б. Это те, кто тренируется не на собственных ледовых площадках.

Да, мальчишкам, регулярно посещающим большие арены, трудно поверить, что есть где-то те, для кого тренировка в крытом комплексе кажется грандиозным событием. Но они не ропщут и с улыбкой катят по льду, где бы он ни был.

Павел Межуев, тренер хоккейной команды «Луч» (Витебская область):

Мы тренируемся четыре раза в неделю. Один раз ездим в Ледовый дворец Витебска, выделяют нам лед. Встаем в 4 утра, в 5 выезжаем, в 6:30 у нас выход. И на открытых хоккейных коробках тренируемся три раза в неделю. Приходят абсолютно все, кто хочет. И все бесплатно.

В финал вышли пять команд, и здесь ребята должны были проявить себя в четырех поединках. Витебчане в прошлом году уезжали из Минска с осадком недосказанности. У них была четвертая позиция и деревянные медали, но в этом сезоне «Луч» твердо поставил цель – настоящая медаль. И в результате бронза.