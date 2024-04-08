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Футболисты Минского «Динамо» сыграли вничью с «Нафтаном»

08 апреля 2024 11:15
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Минское «Динамо» вновь не досчиталось очков в высшей лиге. Действующий обладатель золота на домашней арене подписал мир с новополоцким «Нафтаном» – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты Минского «Динамо» сыграли вничью с «Нафтаном»-1

Причем ничья не самый плохой исход. Ведь по ходу поединка подопечные Вадима Скрипченко уступали – 0:2. В центральном противостоянии «Неман» минимально взял верх над «Торпедо». Но в таблице гродненский клуб второй, уступая лидерство по дополнительным показаниям «Славии».

# Футбол

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