Футболисты Минского «Динамо» сыграли вничью с «Нафтаном»

Минское «Динамо» вновь не досчиталось очков в высшей лиге. Действующий обладатель золота на домашней арене подписал мир с новополоцким «Нафтаном» – 2:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем ничья не самый плохой исход. Ведь по ходу поединка подопечные Вадима Скрипченко уступали – 0:2. В центральном противостоянии «Неман» минимально взял верх над «Торпедо». Но в таблице гродненский клуб второй, уступая лидерство по дополнительным показаниям «Славии».