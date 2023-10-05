«Динамо-Шинник» проиграл «Крыльям Советов» в рамках матча МХЛ

Матчем с «Крыльями Советов» белорусский клуб «Динамо-Шинник» продолжил выступление в МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играли лидеры серебряного дивизиона. Поэтому дуэль ожидалась жаркой.
Матчем с «Крыльями Советов» белорусский клуб «Динамо-Шинник» продолжил выступление в МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Играли лидеры серебряного дивизиона. Поэтому дуэль ожидалась жаркой.
До личной встречи соперники располагались на первом и третьем местах в таблице. Но отрыв белорусов был весомым – 7 очков. А это как минимум две виктории. В минувшем сезоне турнирные пути дружин пересекались дважды, и был паритет. Команды начали неспешно. Первая шайба оказалась в воротах только во второй половине встречи. Забросили хозяева. «Шинник» ответил быстро. Но не менее быстро вынужден был капитулировать во второй раз.
Итоговые цифры матча на ваших экранах.
Повторно соперники сразятся уже в пятницу, 6 октября.