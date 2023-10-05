«Динамо-Шинник» проиграл «Крыльям Советов» в рамках матча МХЛ

До личной встречи соперники располагались на первом и третьем местах в таблице. Но отрыв белорусов был весомым – 7 очков. А это как минимум две виктории. В минувшем сезоне турнирные пути дружин пересекались дважды, и был паритет. Команды начали неспешно. Первая шайба оказалась в воротах только во второй половине встречи. Забросили хозяева. «Шинник» ответил быстро. Но не менее быстро вынужден был капитулировать во второй раз.

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