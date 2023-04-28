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Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси

28 апреля 2023 20:06
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Новости Беларуси. Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси. В тяжелом и ярком противостоянии дружина под руководством Наталии Трофимовой обыграла команду «Олимпия», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет – 70:66 в матче. И 3:0 в серии.  

Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси-1

Победу в заключительном противостоянии по праву можно назвать волевой. В первых двух четвертях вела именно «Олимпия», которая имела все шансы записать игру в свой актив. Однако к третьему отрезку девушки из «Горизонта» сравнили цифры на табло. И все решилось в заключительной 10-минутке. Клуб из Минской области все-таки вырвал чемпионство.  

Данный титул для «Горизонта» 14-й в истории. Также во время торжественной церемонии были отмечены и лучшие игроки по позициям. А самым ценным игроком турнира стала спортсменка «Горизонта» Анастасия Веремеенко.  

Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси-4

Наталия Трофимова, главный тренер БК «Горизонт»:  
Я сегодня буду хвалить всех своих игроков. Они молодцы, они выдержали это напряжение, видно было, что волновались, 3:0 хотели сыграть. И где-то волнение немного помешало вначале. Но в любом случае два очка за нами. И мы выиграли. Всегда приятно выигрывать, тем более этот сезон получился достаточно успешным. Первое место в Кубке. Третье место в Студенческой лиге. И первое место в чемпионате.  

Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси-7

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:  
Я очень рад, что, несмотря на общий контекст, в котором пребывает сегодня наш спорт, нам удалось наш чемпионат сохранить, прирасти в определенном смысле. Тому свидетельство – эта финальная серия. Я очень рад, как развивается баскетбол, понятно, традиционно в городе Минске, «Горизонт», «Минск». Но я очень рад, что делает очень хорошие успехи по развитию баскетбола гродненская школа. Там девчонки растут просто семимильными шагами. Они составляют костяк нашей сборной 3x3. Мы очень серьезно готовится к Играм стран СНГ. И именно оттуда будет основа нашей сборной.  

Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси-10

Бронзовые медали чемпионата Беларуси завоевали баскетболистки клуба «Минск».  

# Баскетбол # Наталия Трофимова # Максим Рыженков # Фотофакт

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