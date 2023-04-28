Новости Беларуси. Баскетболистки «Горизонта» выиграли чемпионат Беларуси. В тяжелом и ярком противостоянии дружина под руководством Наталии Трофимовой обыграла команду «Олимпия», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет – 70:66 в матче. И 3:0 в серии.

Победу в заключительном противостоянии по праву можно назвать волевой. В первых двух четвертях вела именно «Олимпия», которая имела все шансы записать игру в свой актив. Однако к третьему отрезку девушки из «Горизонта» сравнили цифры на табло. И все решилось в заключительной 10-минутке. Клуб из Минской области все-таки вырвал чемпионство.

Данный титул для «Горизонта» 14-й в истории. Также во время торжественной церемонии были отмечены и лучшие игроки по позициям. А самым ценным игроком турнира стала спортсменка «Горизонта» Анастасия Веремеенко.