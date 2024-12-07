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Алексей Протас забил шайбу за минуту до финальной сирены в НХЛ

07 декабря 2024 15:01
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Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отметился заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». А его клуб праздновал победу над Торонто – 3:1. За минуту до финальной сирены наш форвард поразил пустые ворота, установив окончательный счет в противостоянии. Это девятая шайба для земляка со старта сезона. 

В данном поединке Протас провел на льду 15,5 минуты, трижды бросил в створ и завершил встречу с показателем полезности «+1». В 26 матчах текущего розыгрыша у Алексея 22 очка. А «Вашингтон» одержал пятую победу в шести последних играх.

# Алексей Протас # Хоккей

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