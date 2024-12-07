Антон Смольский завоевал бронзу на втором этапе Кубка России по биатлону

Антон Смольский завоевал бронзу в гонке преследования на втором этапе Кубка России по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На дистанцию в 12,5 километра земляк отправился первым. Белорус допустил всего один промах на огневых рубежах, но немного проиграл в скорости, и в конкурентной борьбе пересек финишную черту третьим, пропустив вперед Даниила Серохвостова и Никиту Поршнева.

Дмитрий Лазовский занял 5-е место, Максим Воробей стал 15-м, вслед за ним расположился Никита Лобастов.



Наши девушки не попали в число призеров. Лучшей из отечественных спортсменок стала Динара Смольская. Финишную черту она пересекла седьмой. Аделина Сабитова расположилась на 21-м месте, Ирина Кручинкина-Шаклеина – 25-я. Анна Сола участие в пасьюте не принимала. 8 декабря в Ханты-Мансийске состоятся масс-старты.