Алексей Протас стал первой звездой матча «Вашингтона» в НХЛ

Алексей Протас стал первой звездой победного матча «Вашингтона» в НХЛ. Столичная команда на своем льду нанесла поражение «Монреалю» со счетом 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем периоде белорусский нападающий оформил пятое взятие ворот соперника, а спустя 7 минут ассистировал Александру Овечкину. Россиянин забросил 858 шайб в НХЛ, поступательно приближаясь к рекорду Уэйна Гретцки, и оформил окончательный счет в поединке.

Всего Алексей Протас провел на льду почти 15 минут, набрал два результативных балла, впервые в сезоне заработал две минуты штрафа и завершил игру с показателем полезности +2.