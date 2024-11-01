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Алексей Протас стал первой звездой матча «Вашингтона» в НХЛ

01 ноября 2024 09:42
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Алексей Протас стал первой звездой победного матча «Вашингтона» в НХЛ. Столичная команда на своем льду нанесла поражение «Монреалю» со счетом 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В третьем периоде белорусский нападающий оформил пятое взятие ворот соперника, а спустя 7 минут ассистировал Александру Овечкину. Россиянин забросил 858 шайб в НХЛ, поступательно приближаясь к рекорду Уэйна Гретцки, и оформил окончательный счет в поединке. 

Всего Алексей Протас провел на льду почти 15 минут, набрал два результативных балла, впервые в сезоне заработал две минуты штрафа и завершил игру с показателем полезности +2.

# Хоккей

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