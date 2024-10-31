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Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в матче выездной серии КХЛ

31 октября 2024 20:06
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Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в заключительном матче выездной серии КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» одолело «Торпедо» в матче выездной серии КХЛ-1

В Нижнем Новгороде «зубры» встречались с местным «Торпедо». Для каждого коллектива этот матч носил принципиальный характер. Обе команды неудачно проводят текущий отрезок сезона. Хозяева потерпели поражения в трех матчах кряду. А гости проиграли два выездных поединка. И мотивации у оппонентов было достаточно. Первый период завершился в пользу минского «Динамо» – 1:0. Счет в матче открыл Даниил Липский. На старте второй 20-минутки «торпедовцы» восстановили равновесие – большинство реализовал Василий Атанасов. Но гости оперативно ответили – Виталий Пинчук вывел «зубров» вперед 2:1. Итоговый результат противостояния – 2:5 в пользу минского «Динамо».

# Хоккей

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