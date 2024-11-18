Алексей Протас отметился ассистентским дублем в чемпионате НХЛ

Результативная игра белоруса Алексея Протаса предопределила победу «Вашинготона» над «Вегасом» в чемпионате НХЛ. Наш форвард отметился ассистентским дублем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале уроженец Витебска удачно отпасовал на Якуба Врана. К слову, шайба в исполнении чеха стала победной. А затем Протас помог отличиться Александру Овечкину. Нестареющий ветеран в итоге оформил хет-трик. Что касается земляка, то он находился на льду 15,5 минут, нанес один бросок, допустил потерю и завершил противостояние с показателем полезности +3. В сезоне у форварда в 17 встречах столько же бомбардирских баллов.