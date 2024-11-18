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Алексей Протас отметился ассистентским дублем в чемпионате НХЛ

18 ноября 2024 11:25
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Результативная игра белоруса Алексея Протаса предопределила победу «Вашинготона» над «Вегасом» в чемпионате НХЛ. Наш форвард отметился ассистентским дублем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вначале уроженец Витебска удачно отпасовал на Якуба Врана. К слову, шайба в исполнении чеха стала победной. А затем Протас помог отличиться Александру Овечкину. Нестареющий ветеран в итоге оформил хет-трик. Что касается земляка, то он находился на льду 15,5 минут, нанес один бросок, допустил потерю и завершил противостояние с показателем полезности +3. В сезоне у форварда в 17 встречах столько же бомбардирских баллов.

# Хоккей # Алексей Протас

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