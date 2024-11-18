Минское «Динамо» потерпело поражение от «Куньлуня» в КХЛ

Минское «Динамо» откровенно разочаровало поклонников. «Зубры» провели крайне неудачную выездную дуэль с «Куньлунем» в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азиатский клуб является аутсайдером нашей конференции. Но именно он сумел набрать 2 очка. Первого гола пришлось ждать долго. Счет во втором отрезке открыли хозяева. Причем отличились в меньшинстве. На старте второй 20-минутки «Куньлунь» удвоил перевес. А завершил разгром ближе к финальной сирене. Нужно отметить, что «Динамо» пятый раз имело на одного игрока больше. Но численный перевес по-прежнему остается ахиллесовой пятой у подопечных Дмитрия Квартальнова. В итоге поражение 0:3. Выездную серию белорусы продолжат во вторник поединком с омским «Авангардом».