Алексей Ковалёв: «Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно»

Вчера белорусские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафетной гонке. Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно, заняв 5 место. До последнего боролась белорусская команда за пьедестал. Стартовала в гонке Надежда Скардино, показавшая безупречную стрельбу и передавшая эстафету Дарье Домрачевой на 8 позиции. На втором этапе трехкратная олимпийская чемпионка отстрелялась без промахов на огневых рубежах и упрочила позиции команды, заметно сократив отставание лидеров и передав эстафету на третьем месте.
ОИ-2018. Белорусские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете