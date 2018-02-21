Алексей Ковалёв: «Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно»

Вчера белорусские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафетной гонке. Наши стреляющие лыжники выступили весьма достойно, заняв 5 место. До последнего боролась белорусская команда за пьедестал. Стартовала в гонке Надежда Скардино, показавшая безупречную стрельбу и передавшая эстафету Дарье Домрачевой на 8 позиции. На втором этапе трехкратная олимпийская чемпионка отстрелялась без промахов на огневых рубежах и упрочила позиции команды, заметно сократив отставание лидеров и передав эстафету на третьем месте. ОИ-2018. Белорусские биатлонисты заняли пятое место в смешанной эстафете

Сергей Бочарников шёл уверенно по дистанции, но стрельба стоя далась ему не столь легко. Владимир Чепелин сделал все возможное для того, чтобы зацепиться за пьедестал, но, увы, обойти лидеров он не сумел. Итоговое 5 место.

Сегодня в 11.00 стартует состязание по лыжным гонкам в командном спринте в свободном стиле у мужчин и женщин. В состав белорусской команды вошли представители сильного пола – Юрий Остапенко и Михаил Семёнов.