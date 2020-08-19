Алексей Ковалёв: «Набираем свою форму». Как сборная U-18 готовится к Чемпионату Европы

Новости Беларуси. Мужская сборная по волейболу до 18 лет проводит серию товарищеских поединков в рамках подготовки к Чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».



К тренировкам ребята приступили еще 20 июля в Мяделе, где занимались физической подготовкой. А уже 4 августа команда переместилась в Республиканское государственное училище олимпийского резерва. Там сборная перешла на упражнения с мячом. Финальным аккордом стал визит в Ратомку для подготовки техник тактических действий команды.

Также сборная провела два товарищеских поединка, а тренерский штаб рассчитывает организовать ещё несколько подобных матчей.

Алексей Ковалёв, главный тренер сборной U-18:

Потихоньку, потихоньку входим в свой рабочий режим, то есть как бы набираем свою форму. Потому что в связи с длительной, скажем так, пандемией ребята находились по домам. У многих не было возможности работать с мячами. Поэтому стараемся наверстать всё упущенное – то, что было за пять месяцев.