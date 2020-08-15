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«Впечатления у меня отличные». В Беларуси прошёл турнир по вольной борьбе U23

15 августа 2020 15:54
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Новости Беларуси. В первенстве Беларуси по борьбе среди спортсменов до 23-х лет свое выступление закончили представители вольного стиля, сообщили в программе «СТВ-Спорт». По итогам двух соревновательных дней были выявлены победители во всех весовых категориях.   

«Впечатления у меня отличные». В Беларуси прошёл турнир по вольной борьбе U23-1

Так в самом лёгком весе до 57 килограммов сильнее всех оказался Дмитрий Шамело. В состязаниях тяжей не было равных Никите Горгуну.  

«Впечатления у меня отличные». В Беларуси прошёл турнир по вольной борьбе U23-4

Самой многочисленной получилась группа до 70 килограммов. В столь серьёзной конкуренции не дрогнул Даниил Амельянчик. Атмосфера турнира ощущалась еще у подхода к залу: спортсменов на ковре громко поддерживали друзья и уже отборовшиеся участники.  

«Впечатления у меня отличные». В Беларуси прошёл турнир по вольной борьбе U23-7

Дмитрий Пригожий, победитель турнира:   
Хороший турнир и организация хорошая, отборочный к играм СНГ. Впечатления у меня отличные, борьба удалась.  

«Впечатления у меня отличные». В Беларуси прошёл турнир по вольной борьбе U23-10

Даниил Амельянчик, победитель турнира:  
Впечатления в целом положительные. Может, получил не совсем то, что хотел, но результатами доволен. Впервые выиграл U23, чемпионат республики. Хотелось бы, чтобы больше борьба в принципе популяризировалась, чтобы молодые детишки больше записывались, чтобы вид спорта развивался.  

16 августа место в зале займут девушки, а уже в понедельник, 17 августа, свое выступление начнут греко-римляне.  

# Борьба # Дмитрий Пригожий # Даниил Амельянчик # Дмитрий Шамело # Фотофакт

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