Ребята хотят бороться, горят желанием показать себя. Как проходит первенство Беларуси по борьбе среди спортсменов до 23 лет

Новости Беларуси. В Минске началось первенство страны по борьбе среди спортсменов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это возраст, который можно назвать переходным от юношеского уровня ко взрослому.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по борьбе:

Положительные эмоции. Я смотрю, ребята хотят бороться. Действительно, соскучились по борьбе. Горят желанием показать себя. Мы уже посмотрим на международных стартах, насколько мы прибавили. А здесь, на первенстве Беларуси, мы боремся между собой, а международные старты покажут, на каком мы уровне.

Помимо шанса показать себя молодые спортсмены в прямом смысле слова борются за право представить страну на чемпионате мира U23, который планируется с 12 по 18 ноября в румынском Бухаресте. Пока информации об отмене этих соревнований из-за сложной эпидемиологической ситуации нет.