Ребята хотят бороться, горят желанием показать себя. Как проходит первенство Беларуси по борьбе среди спортсменов до 23 лет

Новости Беларуси. В Минске началось первенство страны по борьбе среди спортсменов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это возраст, который можно назвать переходным от юношеского уровня ко взрослому.
Новости Беларуси. В Минске началось первенство страны по борьбе среди спортсменов до 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это возраст, который можно назвать переходным от юношеского уровня ко взрослому.
Поэтому неудивительно, что за каждой схваткой внимательно наблюдет главный тренер сборной Иван Янковский.
Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по борьбе:
Положительные эмоции. Я смотрю, ребята хотят бороться. Действительно, соскучились по борьбе. Горят желанием показать себя. Мы уже посмотрим на международных стартах, насколько мы прибавили. А здесь, на первенстве Беларуси, мы боремся между собой, а международные старты покажут, на каком мы уровне.
Помимо шанса показать себя молодые спортсмены в прямом смысле слова борются за право представить страну на чемпионате мира U23, который планируется с 12 по 18 ноября в румынском Бухаресте. Пока информации об отмене этих соревнований из-за сложной эпидемиологической ситуации нет.
А одним из ближайших международных стартов для борцов станет традиционный турнир памяти Александра Медведя.
Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Есть страны, которые изъявили желание приехать и поучаствовать. Представители России, ближайшие соседи вроде планируют приехать, но как на самом деле будет, мы еще не знаем.
Так получилось, что турнир был в классе «А», пока перенесли до октября – ноября. Тем не менее, мы постараемся все равно провести этот турнир.
Эти соревнования станут юбилейными, 50-ми по счету. Ежегодно на турнир съезжаются сотни спортсменов из более чем десяти стран.