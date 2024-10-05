Хоккеисты «Динамо-Молодечно» повторно обыграли «Лиду»

10 матчей – 10 побед. «Динамо-Молодечно» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И в повторном матче фаворит обыграл «Лиду». И если первая игра завершилась со счетом 2:0, в повторной зрители увидели много шайб, хозяева были сильнее – 6:4. У победителей дубль оформил Тимофей Ковгореня. После этого успеха «Динамо-Молодечно» опережает ближайшего преследователя, столичную «Юность», на 4 очка.

На третье место поднялся «Химик». Новополочане дважды уверенно справились с аутсайдером турнира, «Авиатором». В последнем матче со счетом 8:4. Три очка набрал Егор Алешин.

«Могилев», дважды отыгрываясь, все же уступил «Гомелю» – 3:6. Два гола и два ассиста в активе Николая Сусло.

Действующий чемпион «Металлург» дважды обыграл «Витебск». На этот раз в овертайме – 2:1. Победную шайбу забросил Владислав Кораблев.