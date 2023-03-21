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Алексей Колосов – лучший игрок сезона минского «Динамо» по мнению болельщиков

21 марта 2023 16:02
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Алексей Колосов стал лучшим игроком минского «Динамо» в нынешнем сезоне по мнению болельщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Голкипер набрал 42 % голосов и обеспечил себе весомое преимущество.

Алексей Колосов – лучший игрок сезона минского «Динамо» по мнению болельщиков-1

Второе место у нападающего Романа Горбунова с 30 % голосов. Бронза у защитника Джозефа Душака – 29 %. В нынешнем сезоне Колосов провел 45 игр, в которых отразил более 91 % бросков.

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# Хоккей Беларуси # Алексей Колосов # Роман Горбунов # Джозеф Душак # Фотофакт

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