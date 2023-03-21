Алексей Колосов стал лучшим игроком минского «Динамо» в нынешнем сезоне по мнению болельщиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Голкипер набрал 42 % голосов и обеспечил себе весомое преимущество.

Второе место у нападающего Романа Горбунова с 30 % голосов. Бронза у защитника Джозефа Душака – 29 %. В нынешнем сезоне Колосов провел 45 игр, в которых отразил более 91 % бросков.