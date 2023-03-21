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Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать

21 марта 2023 15:46
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Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» официально подвел итоги сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 21 марта руководство команды, а также главный тренер отвечали на вопросы журналистов.

Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать-1

В частности, было объявлено, что на данный момент идут переговоры с некоторыми исполнителями, в том числе и легионерами, о новых контрактах. А вот по кандидатуре наставника определенность однозначная: как минимум до 30 апреля дружину продолжит возглавлять Крэйг Вудкрофт.

Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать-4

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»:
Пока про Андрея Разина сказать ничего не могу, потому что у нас действующий контракт с главным тренером, и какие-либо переговоры с другими тренерами на данный момент не велись.

Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать-7

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Сейчас идет плей-офф, а я сижу здесь, перед вами. Соответственно, цель не достигнута. Но с другой стороны, за последние три-четыре года у нас появилось 27 новых игроков, которые дебютировали в КХЛ. Три года как раз и нужно, чтобы подготовить игрока к игре в Лиге. Также в тренерском штабе у нас было много тренеров. Все они получали опыт. Это был наш план развития тренеров. Я доволен тем, что нам удалось сделать.

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# Хоккей Беларуси # Артем Каркоцкий # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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