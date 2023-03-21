Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать

В частности, было объявлено, что на данный момент идут переговоры с некоторыми исполнителями, в том числе и легионерами, о новых контрактах. А вот по кандидатуре наставника определенность однозначная: как минимум до 30 апреля дружину продолжит возглавлять Крэйг Вудкрофт.

Артем Каркоцкий, исполняющий обязанности генерального директора ХК «Динамо-Минск»: Пока про Андрея Разина сказать ничего не могу, потому что у нас действующий контракт с главным тренером, и какие-либо переговоры с другими тренерами на данный момент не велись.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Сейчас идет плей-офф, а я сижу здесь, перед вами. Соответственно, цель не достигнута. Но с другой стороны, за последние три-четыре года у нас появилось 27 новых игроков, которые дебютировали в КХЛ. Три года как раз и нужно, чтобы подготовить игрока к игре в Лиге. Также в тренерском штабе у нас было много тренеров. Все они получали опыт. Это был наш план развития тренеров. Я доволен тем, что нам удалось сделать.