Волейбол. «Строитель» проиграл «Нове» в российской Суперлиге

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Строитель» потерпел выездное поражение в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз сильнее нашего полпреда была «Нова». Россияне полностью владели инициативой.

Равная борьба была разве что в последнем сете. Но и его, и весь матч оставил за собой российский коллектив. Последнее домашнее противостояние регулярного сезона «Строитель» проведет в пятницу, 24 марта.