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Волейбол. «Строитель» проиграл «Нове» в российской Суперлиге

21 марта 2023 15:52
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Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Строитель» потерпел выездное поражение в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз сильнее нашего полпреда была «Нова». Россияне полностью владели инициативой.

Волейбол. «Строитель» проиграл «Нове» в российской Суперлиге-1

Равная борьба была разве что в последнем сете. Но и его, и весь матч оставил за собой российский коллектив. Последнее домашнее противостояние регулярного сезона «Строитель» проведет в пятницу, 24 марта.

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# Гандбол # Фотофакт

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